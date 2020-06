Drie voertuigen botsten op Noord-Zuid in Overpelt

Pelt -

Op de Noord-Zuidverbinding (N74) in Overpelt zijn maandagavond drie voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval. Een voertuig dat uit de richting van Nederland kwam, begon te slippen en belandde via de middenberm op de rijbaan in de tegenovergestelde richting. Daar werden een bestelwagen met een aanhangwagen, én een personenwagen geraakt. Een vrouwelijke passagier uit het eerste voertuig werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De drie betrokken wagens waren total loss. De brokstukken lagen over enkele tientallen meters verspreid. Het ongeval zorgde even voor verkeershinder.