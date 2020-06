Schermutselingen en aanhoudingen bij betoging tegen racisme in Leuven

Naar analogie met de wereldwijde ‘Black Lives Matter’-beweging hebben maandag in de vooravond in Leuven een honderdtal personen een niet toegelaten manifestatie gehouden tegen racisme. Hierbij deden zich enkele kleine schermutselingen voor en werden ook enkele personen opgepakt. Dat meldt de Leuvense politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Zondag wordt er opnieuw gemanifesteerd in Leuven.