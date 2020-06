Transfernieuws bij basketbalclubs Bergen, Brussels en Charleroi

De Amerikaanse power forward Auston Barnes heeft zijn contract bij basketeersteklasser Bergen met één seizoen verlengd, zo maakte de club maandag bekend.

De 28-jarige Barnes arriveerde vorig seizoen in Henegouwen en liet er in zijn eerste jaar een stevige indruk na, met gemiddeld 10,8 punten, 4,6 rebounds en 0,9 assists per wedstrijd. Afgelopen seizoen eindigde Bergen op de tweede plaats in de EuroMillions Basket League, bij de stopzetting van de competitie vanwege het coronavirus.

Phoenix Brussels neemt Stéphane Moris over van Bergen

Basketeersteklasser Phoenix Brussels neemt pivot Stéphane Moris over van reeksgenoot Bergen, zo maakte de club maandag bekend. In de hoofdstad ondertekende onze 34-jarige landgenoot een contract voor één seizoen.

Eerder haalde Brussels, dat in de vanwege de coronapandemie stopgezette competitie op de voorlaatste plaats eindigde, al Louis Hazard, Pavle Djurisic, BJ Raymond, Darius Washington en Ayoub Nouhi.

“Moris heeft ervaring, kent de competitie en kan zowel aanvallend als verdedigend uit de voeten”, zo vertelde Brussels-coach Ian Hanavan.

Spirou Charleroi versterkt zich met Deen Adama Darboe

Eersteklasser Spirou Charleroi heeft zich versterkt met de Deen Adama Darboe. De 34-jarige spelverdeler komt over van Bakken Bears en ondertekende in de Spiroudôme een contract voor één seizoen, zo maakte de club maandag bekend.

Darboe is geen onbekende voor Spirou, want in de voorbije twee Europese campagnes nam hij het met zijn Deense team op tegen de Henegouwers. In de laatste twee confrontaties met Spirou was hij telkens uitblinker, met respectievelijk zeventien en achttien punten.

In de vanwege de coronapandemie stopgezette EuroMillions Basket League eindigde Spirou op de vijfde plaats.