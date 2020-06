Sekswerkers moeten zich houden aan strikt protocol na heropstart

Sekswerkers en hun cliënten zullen zich aan enkele strikte hygiënemaatregelen moeten houden voor het uitoefenen van hun beroep. Een mondmaskers dragen wordt verplicht voor zowel de sekswerkers als de cliënten, en er moeten wegwerpbare lakens worden gebruikt. Dat blijkt uit een voorstel van het protocol voor sekswerkers dat het Belgische sekswerkerscollectief UTSOPI heeft gepubliceerd.

Netheid is enorm belangrijk voor de sekswerkers, omdat lichamelijk contact nu eenmaal onvermijdelijk is. Op de plekken waar de seks zich afspeelt moet worden gewerkt met wegwerpbare lakens. Wat de matrasbedekking betreft wordt gevraagd systematisch de lakens te verwisselen, en te wassen op 60 graden, of lakens van polyurethaan gebruiken, en deze na de seks iedere keer te desinfecteren.

Contact van mond op mond wordt verboden en dus moet een wegwerp- of stoffen mondmasker gedragen worden door zowel sekswerker als klant. Voor orale seks wordt wel een uitzondering gemaakt. In dat geval is het gebruik van een condoom of beflapje aangeraden. “Alle contact van speeksel, kussen en gezicht-tegen-gezicht in seksuele handelingen moet worden vermeden. Genitale sappen vormen geen gevaar op infectie met COVID-19, maar seksuele organen die met de hand werden aangeraakt kunnen het virus wel dragen”, staat te lezen in het voorstel.

Water en zeep

Voor en na elke dienstverlening en na de eventuele geldtransactie moeten cliënten en sekswerkers hun handen en gezicht wassen. Waar mogelijk wordt zelfs gevraagd dat er een douche wordt genomen door beide voor de dienstverlening. Na orale seks moeten gezichten en lichaamsdelen die in contact zijn gekomen met elkaar eveneens gewassen worden met water en zeep. Vrouwelijke intieme zones worden enkel met water gewassen om andere infecties te vermijden.

Testen en communiceren

Over het testen van sekswerkers op COVID-19 wordt ook duidelijk verschaft. Er worden twee redenen gegeven waarom systematische en regelmatige tests op COVID-19 voor sekswerkers die geen symptomen vertonen niet is aangeraden. “Het percentage valse negatieven en de negatieve resultaten zouden een vals gevoel van veiligheid geven en kunnen leiden tot het minder in acht nemen van het protocol of gebruik van materiaal”, klinkt het.

Een heldere communicatie is daarom aangewezen. Posters en flyers met daarop het protocol moeten worden opgehangen en uitgedeeld. Zo moeten advertentiesites een banner met informatie toevoegen en kan medisch personeel de sekswerkers informeren over de richtlijnen en het gebruik van de juiste materialen. In het opzicht van een heldere communicatie worden de sekswerkers tenslotte aangemoedigd om de gezondheidstoestand van hun cliënten na te gaan via een korte vragenlijst.

UTSOPI laat verstaan dat het om een voorstel van het protocol gaat dat werd gevalideerd door de experts van de GEES, maar dat op dit ogenblik nog gevalideerd moet worden door minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme (MR).