Politici na deelname aan ‘Black Lives Matter’-betoging: “Ik ga twee weken in quarantaine”

Experts vrezen dat de ‘Black Lives Matter’-betoging waar 10.000 mensen aan deelnamen, voor een nieuwe opstoot van het coronavirus kan zorgen. Moeten de deelnemers in quarantaine, zoals her en der geopperd wordt. En wat met de politici? Vlaams parlementslid Hannelore Goeman (SPa) legt zich alvast twee weken verplichte thuisquarantaine op: “Als ik de beelden nu zie: die betoging was beter niet doorgegaan”.