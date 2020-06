Nieuw-Zeeland is officieel coronavrij: hoe het land zo snel de strijd tegen het dodelijke virus kon winnen

Nieuw-Zeeland is officieel coronavrij verklaard. Dat gebeurde nadat de laatste coronapatiënt, een vijftigjarige vrouw uit Auckland, al 48 uur lang negatief had getest. Premier Jacinda Ardern maakte naar eigen zeggen een dansje met haar dochter voor deze mijlpaal en heft alle binnenlandse maatregelen op voor ‘het team’ van vijf miljoen Nieuw-Zeelanders. Dit is waarom ze samen zo snel de strijd tegen het dodelijke virus wonnen.