Familieleden van ontvoerders 13-jarige Genkenaar moeten onderduiken

Genk / Houthalen-Helchteren -

De familieleden van Khalid Bouloudo leven ondergedoken nadat ze bedreigingen hebben ontvangen. Het parket van Limburg heeft het nieuws nog niet bevestigd, maar dat is wat in de omgeving van de familie in Maaseik verteld wordt. Vier Bouloudo's zitten in de cel. Naast Khalid Bouloudo zijn dat zijn twee zussen en zijn schoonbroer Lahoussine El Haski. In het ouderlijk huis in Maaseik hield de familie de 13-jarige ontvoerde jongen uit Genk vast. Hoelang, dat is niet duidelijk. Want er is ook een schuiladres gevonden in de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren.