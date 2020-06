De politie, uw dierenvriend: agent zwemt met pasgeboren bruinvis in zee om het te herenigen met moeder

De politie van Middelkerke heeft veel lof geoogst met een opmerkelijke interventie. Zondagochtend kreeg het korps de melding dat er een pasgeboren bruinvisje was aangespoeld op het strand. Een van de agenten besloot de handen uit de mouwen te steken: hij droeg eigenhandig de bruinvis terug zee in en kon het zo herenigen met zijn moeder.

Het tafereel gebeurde iets na negen uur. Door de sterke stroming was de aangespoelde bruinvis niet in staat om terug tot bij zijn moeder te zwemmen. Enkele toevallige passanten zagen het dier liggen en belden vervolgens de hulpdiensten.

Om het dier in leven te kunnen houden, besloot een van de agenten zelf het water in te duiken. Hij deed zijn kogelvrij vest uit, nam de bruinvis stevig vast en ging de zee in. “Na vijf pogingen was het hem gelukt”, vertelde een ooggetuige. “In totaal heeft de interventie een kleine drie kwartier geduurd.”

Beelden die de politie en omstanders intussen deelden op sociale media, kunnen rekenen op veel bijval. “Knap wat deze moedige agent deed”, klinkt het in koor.