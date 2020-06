Gucci heeft primeur te pakken met eerste virtuele winkel

In de Italiaanse stad Firenze heeft Gucci een nieuwe winkel geopend, maar die is enkel via de virtuele weg te betreden. De nieuwe tool, die de naam Gucci Live draagt, laat je toe om via video te shoppen en met het winkelpersoneel te praten.

De coronacrisis zorgt er in een sneltempo voor dat de modewereld digitaliseert. Niet enkel de modeweken zullen de komende maanden virtuele evenementen worden, hetzelfde geldt voor shoppen. Gucci is het eerste modehuis dat nu een virtuele winkel opent. Via de tablet, gsm of computer kun je een winkel binnenstappen, er kennismaken met de nieuwste producten en uitleg krijgen van het winkelpersoneel.

Met die reden heeft Gucci in Firenze een nieuwe winkel met de naam Gucci 9 geopend, al kun je die als klant niet fysiek betreden. Wel gaat het om een soort van tv-studio. Het modehuis is van plan binnenkort ook nog virtuele winkels te openen in New York, Tokio, Singapore, Sydney en Shanghai. Op die manier wil het toch een persoonlijke service bieden, maar tegelijkertijd ook de afstand bewaren tijdens deze coronacrisis.