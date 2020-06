Creamoda zet Belgische mode deze week in de kijker via Instagram Stories

Van maandag 8 juni tot zondag 14 juni organiseert de Belgische modefederatie Creamoda de #ikkoopbelgisch Insta Story Week. Met dit initiatief willen ze, in samenwerking met 29 influencers en mamablogsters, mode van eigen bodem in de kijker zetten via Instagram-verhalen.

Belgische ontwerpers hebben er - net als iedereen - bizarre tijden op zitten. Om hen nu een hart onder de riem te steken en meer visibiliteit te geven, wijdt Creamoda hun Instagram Stories de komende week volledig aan outfits van Belgische designers. Verschillende influencers trekken in dat kader kleding van eigen bodem aan.

Onder meer ex-presentatrice Inge Moerenhout en Anne Cornut, op Instagram bekend als Mama van Vijf, doen mee. “Ik doe mee om Belgische mode een hart onder de riem te steken”, schrijft Cornu bij een van haar verhalen in kleding van Pluto Lingerie. Styliste Sophie Van de Vyver draagt ook haar steentje bij. Zij zal in de loop van de week ook haar man inschakelen om zowel Belgische vrouwenmode als mannenmode te tonen.

Digitale kennismaking

Eind maart, aan het begin van de lockdown, lieten een aantal Belgische ontwerpers van zich horen met een open brief. “Vergeef ons, deze manier van kennismaken is niet van onze gewoonte. Wij zijn stuk voor stuk storytellers en onze verhalen doen het zoveel beter in onze zorgvuldig ingerichte winkels dan op uw scherm”, stond er onder meer in. “U onderdompelen in ons universum en een rondleiding op maat geven door onze collecties, dàt geeft ons energie. We zoeken naarstig naar manieren om u ook digitaal te raken, maar -eerlijk is eerlijk- opvallen in die zee van internationale merken, slorpt energie.”

Deze digitale modeweek brengt Belgische mode opnieuw onder de aandacht en dat is slechts een begin. In het najaar - van 12 tot 18 oktober - zal de tweede editie van de Week van de Belgische Mode, een initiatief van Creamoda en de Mode Unie, plaatsvinden. Het doel? Bewustzijn creëren over de voordelen van het kopen van Belgische mode en van de troeven van het shoppen in een lokale modewinkel.