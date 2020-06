Kwart van alle nieuwe besmettingen komt uit Limburg, fikse stijging met 30 gevallen

Hasselt - Er werden de voorbije 24 uur in Limburg 30 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat is een fikse stijging en een kwart van alle nieuwe besmettingen in het hele land (122). Er liggen ook weer meer mensen op intensieve zorgen in de Belgische ziekenhuizen.

Met de 30 nieuwe gevallen klimt het totaal bevestigde besmettingen in onze provincie tot 6.365. Dat is het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds twee weken. De besmettingsgraad in Limburg bedraagt nu 74 positieve gevallen per 10.000 inwoners en is nog altijd het hoogste van de Vlaamse provincies. In Antwerpen (45), Vlaams-Brabant (48), Oost-Vlaanderen (45) en West-Vlaanderen (56) ligt dat getal aanzienlijk lager. De besmettingsgraad voor België is 53 gevallen per 10.000 inwoners.

De dagelijkse coronacijfers voor België dan. In de ziekenhuizen zijn er de voorbije 24 uur 23 nieuwe opnames bijgekomen, er verblijven nu nog 573 covidpatiënten in een ziekenhuisbed. Dat brengt het totaal aantal personen dat met het virus werd opgenomen in ons land op 17.477. Op de intensieve afdelingen verblijven nog 116 patiënten, dat is een nieuwe stijging van 5 patiënten. Sinds de start van de tellingen op 15 maart zijn in ons land al 16.315 (+24) patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard.

Overlijdens

Er vielen helaas ook 11 overlijdens te betreuren: 8 mensen in het ziekenhuis en 3 in een woonzorgcentrum. Het Belgische totaal komt daarmee op 9.606 sterfgevallen. Van de in totaal 9.606 overleden personen overleed 48% in het ziekenhuis, 50% in een woonzorgcentrum, en de rest thuis of op een ander locatie. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95%) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26% bevestigde gevallen en 74% vermoede gevallen.

Ons land staat daarmee op de achtste plaats in de wereld wat het aantal coronadoden betreft. Alleen in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Italië, Frankrijk, Spanje en Mexico vielen meer dodelijke slachtoffers. Wereldwijd heeft het virus nu al het leven gekost aan 402.894 mensen en hebben nu al meer dan 7 miljoen mensen een positieve covidtest afgelegd.

