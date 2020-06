Fans van ‘Killing Eve’ kunnen in flat van Villanelle in Barcelona verblijven

Wie het derde seizoen van ‘Killing Eve’ al heeft gezien, heeft zich ook kunnen vergapen aan het indrukwekkende appartement waar Villanelle in Barcelona is ingetrokken. Fans kunnen zich alvast verheugen, want de woonst is simpelweg te huur via Airbnb.

Oké, Villanelle mag dan misschien wel een kwaadaardige moordenares zijn, smaak heeft ze wel. Niet alleen maakt ze altijd indruk met haar extravagante outfits, ze woont ook telkens op de mooiste plaatsen. In het derde seizoen van de BBC-succesreeks ‘Killing Eve’ heeft ze zich in een prachtig appartement in Barcelona gevestigd. Die filmlocatie bestaat echt en is bovendien gewoon te huur via Airbnb.

Het appartement, dat bekend is onder de naam Casa Ramos, is gebouwd in art-nouveaustijl en telt twee slaapkamers, een badkamer, een salon en geeft uit op een prachtige tuin met zwembad. Vooral de kleurrijke tegels en oude, hoge plafons maken indruk. Bovendien is de bekende toeristische trekpleister Park Güell maar enkele minuten stappen van daar.

Het appartement werd trouwens niet alleen gebruikt als filmset voor ‘Killing Eve’. Op Airbnb staat te lezen dat het onder meer ook werd gebruikt door bekende regisseurs als Alan Parker, Pedro Almodóvar en Wim Wenders. Logeren in een stukje filmgeschiedenis dus. De prijzen starten in het hoogseizoen vanaf 260 euro per nacht.

Foto: Airbnb