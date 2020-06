Vooral minderjarigen werden opgepakt na betoging in Antwerpen

Na de ‘Black Lives Matter’-actie van zondag in de Antwerpse binnenstad zijn uiteindelijk 115 personen opgepakt op de Groenplaats omdat ze ondanks bemiddelingspogingen maar niet wilden weggaan. Dat zegt de Antwerpse lokale politie maandagochtend. Zowat de helft van de arrestanten was minderjarig. Intussen is iedereen weer op vrije voeten.