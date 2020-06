Ondernemer en ex-voorzitter Robert Kumpen overleden

Robert Kumpen is vorige week overleden. De voormalige bestuurder van bouwbedrijf Kumpen en buizenfabrikant Keramo was niet alleen gekend in de ondernemerswereld. Zo was hij ook voorzitter van KRC Genk en liefhebber van gemotoriseerde sporten. De opa van F1-piloot Max Verstappen werd 69 jaar.

Als lid van de tweede generatie was Robert Kumpen samen met zijn broer Paul en neef Jan, jarenlang de voortrekker van bedrijven als Keramo, K-Boringen of bouwbedrijf Kumpen. Robert was vooral actief bij Keramo, waar hij een erg goede band wist op te bouwen met zijn medewerkers. Hij trad echter zelden op de voorgrond. Toen eerst Keramo aan Wienerberger en nadien bouwbedrijf Kumpen werden verkocht aan Aswebo-Willemen, traden Robert en de andere familieleden helemaal op de achtergrond.

Naast de bedrijfswereld, heeft Robert Kumpen grote verdiensten in het voetbal. Zo was hij één van de medestichters van de club RC Hades in Kiewit, en fungeerde hij in de jaren ’90 als voorzitter van KRC Genk. Hij was tevens een fervent liefhebber van gemotoriseerde sporten. Hij was zelf lange tijd succesvol actief in de kartingwereld, waarin hij ook zijn dochter Sophie-Marie, de mama van Max Verstappen, introduceerde.

Robert Kumpen zou deze zomer 70 jaar geworden zijn. Hij was al een tijdje ongeneeslijk ziek. De afscheidsplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden in intieme kring. Namens de redactie bieden wij de familie Kumpen, de kennissenkring van Robert en zijn voormalige medewerkers onze blijk van medeleven aan.