Chanel onthult nieuwe cruisecollectie online in plaats van op Capri

De cruiseshow van Chanel zou dit keer op het Italiaanse eiland Capri plaatsvinden, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Maar niet getreurd voor de fans, want die kunnen de onthulling van de collectie vandaag zelf vanop de eerste rij meemaken.

Chanel had eerder al aangekondigd dat het voor de modeshow voor de cruisecollectie dit jaar naar Capri zou trekken, maar moest enkele weken later laten weten dat die door de coronacrisis niet zou kunnen doorgaan. In de plaats zal het Franse modehuis op 8 juni om 12 uur Belgische tijd de collectie, die de naam Balade en Méditerranée kreeg, voorstellen via zijn website en sociale media. Chanel liet ondertussen al een teaser los.

De modeshow op het Italiaanse eiland zou de eerste uitstap naar het buitenland worden van creatief directeur Virginie Viard, die in 2019 de fakkel overnam van de overleden Karl Lagerfeld. Dat voor Capri werd gekozen, was ook aan die laatste te danken. In 1997 verbleef de ontwerper namelijk een tijdje op het eiland voor een fotoproject.

Chanel zal het eerste Franse modehuis zijn die een collectie zal presenteren sinds het land in maart in lockdown ging. In juli zullen ook de shows voor de haute couture en mannenmode virtueel plaatsvinden.