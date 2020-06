De Portugese politie is een handlanger van de nieuwe hoofdverdachte in de McCann-zaak aan het onderzoeken. Die man zou Christian B. gezegd hebben dat Britse familie hun deur vaak niet op slot doen. Dat melden verschillende Britse media.

