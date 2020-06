Ook misvieringen mogen weer: “Als de cafés opengaan, dan de kerken ook”

Hasselt -

In Kuringen hebben maandagochtend vijf parochianen de eerste ‘echte’ eucharistieviering in drie maanden bijgewoond. “Het is zo een beetje zoals in de cafés die zondagnacht al voor een uurtje openden”, zegt pastoor Jan Philippe. “Ook wij kunnen en willen niet langer wachten. Drie maanden is lang genoeg.”