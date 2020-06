Een man is zondagavond (lokale tijd) in de stad Seattle met zijn auto ingereden op demonstranten. Niemand raakte daarbij gewond, melden lokale Amerikaanse media. De autobestuurder stapte vervolgens uit en zwaaide met een pistool. Hij loste een schot en raakte een 27-jarige zwarte man.

Die is overgebracht naar het ziekenhuis en zou volgens de hulpdiensten in stabiele toestand verkeren. De vermoedelijke dader is door de politie gearresteerd ...