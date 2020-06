Hilde Van Mieghem doorbreekt nu ook taboe rond partnergeweld: “Wist je dat er zoiets bestaat als intiem terrorisme?”

Het taboe rond kindermishandeling doorbreken. Dat was de missie van Hilde Van Mieghem (62) in de eerste reeks van ‘Als je eens wist’. Opdracht geslaagd, want plots vonden dubbel zo veel slachtoffers de moed om naar de hulplijn te bellen. Dus krijgt Van Mieghem groen licht van Canvas voor een vervolg. Met een nieuwe missie: de alarmbel luiden rond partnergeweld.

“Ik had gerust nog drie afleveringen over kindermishandeling kunnen vullen. Ik was nog láng niet uitverteld. Maar huiselijk geweld heeft veel gezichten. Over partnergeweld was alles al geweten, dacht ...