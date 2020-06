Fictiereeks van ‘Radio gaga’-ster eerst bij Telenet

Albatros, de fictiereeks van Dominique Van Malder (44), is pas in de lente van 2021 te zien bij Canvas, maar kan deze zomer al bekeken worden bij Telenet. Vanaf 1 juli zijn alle acht afleveringen beschikbaar in Play en Play More.

Albatros werd bedacht door Van Malder en regisseur Wannes Destoop (35). De tragikomische reeks volgt tien zwaarlijvige personen die hun leven willen beteren en daarom deelnemen aan een afslankingskamp in de Ardennen. Bij aankomst blijkt echter dat ze niet alleen fysiek, maar ook emotioneel overtollige kilo’s met zich meesleuren.

Van Malder acteert ook zelf mee in Albatros, net als zijn Radio gaga-collega Joris Hessels. Andere bekende namen in de cast zijn Ruth Beeckmans, Benny Claessens en Tania Vandersanden. Destoop neemt de regie voor zijn rekening. Hij maakte eerder al de kortfilm Badpakje 46, waarmee hij de juryprijs won op het Filmfestival van Cannes in 2011.