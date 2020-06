‘Iedereen beroemd’-reporter Lidewij draaide nieuwe docu op drukste trein van het land

‘Iedereen beroemd’-reporter Lidewij Nuitten (28), bekend van rubrieken zoals ‘Mijn straat’ en ‘Altijd rechtdoor’, deelt deze maand een eigen documentaire op Eén. Voor ‘Tussen Eupen en Oostende’ nam ze een maand lang de drukste trein van het land om bij passanten de impact van de coronacrisis te meten.

In normale tijden is de treinlijn Oostende-Eupen met 900 reizigers de drukste van ons land. Onderweg houdt de trein halt in de stations van Brugge, Gent, Brussel, Leuven en Luik. Een enkele rit duurt liefst drie uur. Ook tijdens de lockdown bleef de trein rijden, al zaten er nog amper reizigers op. Het gaf Iedereen beroemd-reporter Lidewij Nuitten een idee voor een documentaire. Zodra de bedrijven hun deuren weer mochten openen – op maandag 4 mei – pendelde ze vier weken lang van de ene kant van ons land naar de andere. En terug. Goed voor liefst zes uur per dag op de trein.

Tijdsdocument

Onderweg filmde Nuitten in de stations en vanop de treinsporen hoe ons land compleet veranderd is door corona. Ze sprak met reizigers, treinbegeleiders, Securail-agenten, een machinist, transmigranten en daklozen. Van elk van hen wilde Nuitten weten hoe zij deze tijd beleven. Dat levert een tijdsdocument op met ontluisterende, grappige en soms kwetsbare verhalen. De docu, die Tussen Eupen en Oostende heet, gaat op dinsdag 23 juni meteen in primetime in première bij Eén.

Het is al de tweede documentaire die Nuitten in haar eentje maakt. Begin dit jaar verscheen Mijn naam is Lidewij, waarvoor ze een jaar lang rondliep in Brussel en gesprekken aanging met wildvreemde mensen om te zien of er zo vriendschappen kunnen ontstaan.

‘Tussen Eupen en Oostende’

Eén, dinsdag 23 juni, 20.50 uur