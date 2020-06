Katje Lee kreeg doodsbedreigingen

“Wij komen uw kat in brand steken.” Dat soort boodschappen kreeg Selena Ali toen ze een juridische strijd voerde met het Voedselagentschap over het lot van katje Lee. Die verblijft daarom nog steeds onder toezicht op een veilige, geheime plaats.

Nu beslist is dat hij terug mag naar Peru, wil het baasje hem zelf brengen. “Zo snel er passagiersvluchten zijn, breng ik hem zelf naar Peru”, zegt Selena Ali. “Ik zal Lee na deze lange strijd nooit zomaar met iemand meegeven.”

“Wij sturen geregeld dierenartsupdates door naar het FAVV en Lee is nog steeds kerngezond”, zegt haar advocaat, Anthony Godfroid. ”De normale wachtperiode na zijn rabiësvaccin is al lang verstreken. Maar gezien de situatie werd beslist om een extra veiligheidsmarge van drie maanden in te bouwen, die op 1 augustus verstrijkt.”