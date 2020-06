Het lijkt erop dat het onderzoek in de zaak-Maddie McCann in een stroomversnelling komt: Duitse speurders zijn er van overtuigd dat Christian Brückner (43) de Britse kleuter heeft vermoord. En in de slipstream van deze nieuwe ontwikkelingen komt er meer onfraais bovendrijven: Brückner wordt in verband gebracht met nog meer kindermoorden, waarvan één in De Haan.