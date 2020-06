"Il giorno in cui i grandi uomini piansero" – ‘De dag waarop grote mannen huilden’. Het stond in blokletters te lezen in La Gazzetta dello Sport na de veertiende rit in de Giro van 1988. Bijna exact 32 jaar na datum zindert de heroïsche etappe nog steeds na. De Limburgers die erbij waren halen anekdotes op aan hun zwaarste dag op fiets. “We dachten alleen maar aan overleven.”