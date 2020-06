Is het gesjoemel, is het geklungel? Maurizio Teodori’s auto werd eerst perfect bevonden bij de autokeuring, vervolgens integraal afgekeurd en - na een ongevraagde tussenkomst van de stationschef - toch weer goedgekeurd met een reeks opmerkingen. Zonder dat er iets aan was gebeurd. Hallo, Autoveiligheid?