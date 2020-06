Demonstranten veroordelen luidkeels de rellen na ‘Black Lives Matter’-betoging

De rellen na de ‘Black Lives Matter’-manifestatie in het centrum van Brussel laten niemand onberoerd. Ook deze demonstranten niet, die luidkeels de daden van de relschoppers veroordeelden. “Wat hebben we in godsnaam gedaan?”, roept een ontgoochelde man naar de massa. “De hele wereld kijkt mee! De hele wereld is op straat gekomen. De blanken hebben vandaag meegelopen, de Chinezen, … en waar zijn we nu in godsnaam mee bezig?”