Zwemwereld komt met voorstel om op 15 juni op te starten

De zwemwereld was ontstemd dat heel wat sporten vanaf maandag 8 juni kunnen opstarten, maar zij in de kou blijven staan. Ze hebben een voorstel klaar, met een eerste stap vanaf maandag 15 juni, zonder kleedkamers of douches.

Het voorstel van opening tussen 15 en 30 juni: maximaal één uur in het zwembad en maximaal 20 personen; veilig toezicht; geen gebruik van kleedkamers en douches; duidelijke routing; respect voor alle algemene richtlijnen; een veilige en gezonde omgeving door de gespecialiseerde faciliteiten. De georganiseerde zwemsport, onder toezicht van de federaties en in samenwerking met de professionele uitbaters is zo een voorbereiding van heropening van de bredere zweminfrastructuur in de tweede stap op 1 juli en geeft de uitbaters de mogelijkheid om in beperkte groep de praktische werking te testen en waar nodig bij te sturen.