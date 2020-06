Hilde dacht dat haar man onmiddellijk was gestorven in Heizeldrama, tot die ene foto opdook

Hilde Vandaele (59) kreeg in 1985 te horen dat haar echtgenoot Dirk in het Heizeldrama een steen tegen zijn hoofd had gekregen en in het stadion vertrappeld was door supporters. Dertig jaar probeerde ze het verlies van haar man een plaats te geven. Tot een foto opdook van een man in een rode trui, schreeuwend op een vensterbank tussen de vele dodelijke slachtoffers. “Zijn neus, zijn haar, zijn gezicht… Die man lijkt sprekend op Dirk”, zegt Hilde. Nu wil ze eindelijk de waarheid weten.