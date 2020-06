Muziekwinkel Bax beloofde terugbetaling versterker… maar toen werd het stil

Bij een aankoop op afstand heeft u het recht om een toestel thuis eerst te testen. Voldoet het toestel niet aan uw verwachtingen, dan mag u het terugsturen, en uw geld terugvragen. Tot zover de theorie. In de praktijk wil het allemaal wel eens heel erg lang duren. Zoals met de basversterker die Ernst Goris bestelde, bij bax-shop.be.

De Bax-shop is de webshop van Bax Music, de muziekwinkel met vestigingen in de grotere steden. Ernst, basgitarist in spe, bestelde er begin dit jaar een basversterker.

Het toestel viel tegen. Er zat ruis ...