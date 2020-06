Maandag wordt het een wisselend bewolkte dag. Voormiddag blijft het op de meeste plaatsen in Limburg droog. Namiddag zullen er een aantal buien van noordwest naar zuidoost over onze provincie trekken.

Vermoedelijk wordt het niet overal in Limburg nat. Het is best mogelijk dat er in sommige buien eens een losse donderslag weerklinkt, maar grootschalig onweer is dus zeker niet aan de orde. De temperatuur ...