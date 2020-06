Rode Duivel Dries Mertens staat dicht bij een contractverlenging bij de Italiaanse topclub Napoli, zo bevestigde sportief directeur Cristiano Giuntoli in een interview met Sky Italia. “De onderhandelingen met Dries zijn op de goeie weg”, vertelt hij.

“Dries is gehecht geraakt aan het Napoli-shirt en de aankondiging van de verlenging zal er snel komen. Met zijn hoofd is hij altijd bij Napoli gebleven, maar toch hadden we angst om hem en nog andere ...