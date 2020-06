Het nieuwstedelijk: "Wij overleven dit wel, maar individuele kunstenaars belanden vandaag in armoede"

"Wij overleven deze crisis wel, maar sommige individuele kunstenaars belanden vandaag in de armoede." Dat zegt Christophe Aussems van Theatergezelschap Het nieuwstedelijk. Ook bij Het nieuwstedelijk zat de voorbije maanden een hele ploeg van acteurs tot technisch personeel zonder werk.

Het theatergezelschap startte intussen met online voorstellingen en gaat deze zomer optreden in open lucht. En verder bekijkt het theatergezelschap hoe het in het najaar kan gaan spelen voor maximaal 200 personen, want dat is niet vanzelfsprekend.