Houthalen-Helchteren - Eén van de restaurants die morgen niet opent is De Barrier in Houthalen-Helchteren. Daar gaan de deuren pas volgende week zondag open. Wel mét een nieuw concept.

Gasten kunnen er in een private bubbel genieten van een culinair menu. In de tuin staan elf units geschikt voor vier tot tien personen. De Barrier hoopt de gasten zo een gevoel van veiligheid te geven. Al moeten ze daar wel extra voor in hun buidel tasten.