Vernieuwingswerken op spoorlijn Landen-Hasselt van start

Spoorwegnetbeheerder Infrabel is dit weekend gestart met vernieuwingswerken aan de infrastructuur op de lijn die Landen via Sint-Truiden en Alken met Hasselt verbindt (spoorlijn 21). Tijdens bepaalde weeknachten (van 25 mei tot 10 juli) wordt er eveneens gewerkt aan het spoor op het 20 kilometer lange traject tussen Landen en Alken.

Dit weekend is het eerste van vier opeenvolgende werkweekends in juni. De NMBS legt tijdens de vier weekends vervangbussen in tussen Landen en Hasselt, terwijl er ook een aangepaste treindienst is.

Tussen ...