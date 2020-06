Video van Brusselse agenten die jongen (13) in de boeien slaan, stuit op veel onbegrip

Op sociale media circuleert een video van een ophefmakende arrestatie. De amateurbeelden laten zien hoe twee agenten in Sint-Gillis twee minderjarigen, elf en dertien jaar oud, meenemen. Een van de kinderen krijgt zelfs handboeien om. “Een schande, zeker in deze tijden van politiegeweld”, klinkt het vanuit verschillende hoeken.

Het videofragment dateert van afgelopen maandag, maar leidt sinds kort een eigen leven op Facebook. De politie vertelde dat ze aanvankelijk melding kregen van een gewelddadige overval, wat bij nader inzien niet bleek te kloppen. In plaats daarvan trachtten twee jongeren een scooter te stelen die op straat was achtergelaten. Enkele agenten grepen vervolgens in en namen de jongeren mee naar het politiekantoor.

Dat de oudste van de twee kinderen daarbij in de boeien werd geslagen, was totaal niet naar de zin van enkele misnoegde ooggetuigen. “Wat een schande dat je de kinderen handboeien omdoet”, klonk het. Het gebruik van handboeien bij minderjarigen is op zich niet verboden, al moet de actie wel als noodzakelijk worden geacht. Burgemeester Charles Picqué (PS) reageerde teleurgesteld op de beelden. “Niets lijkt hier te rechtvaardigen dat het kind in de boeien werd geslagen.”

Ook Franstalig kinderrechtencommissaris Bernard De Vos is niet te spreken over de manier waarop de agenten te werk gingen. “Het is ongelofelijk dat de politie in deze moeilijke tijden kinderen in de boeien slaat en getuigen onder druk zet om te stoppen met filmen”, vertelt hij. “Hier werden vele fouten gemaakt.”

De kinderen werden kort nadien terug bij hun ouders gebracht. De interventie zal verder worden onderzocht door de interne diensten.