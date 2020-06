Van Ranst in de clinch met Goossens: “Herman komt ook niet veel in zijn eigen lab”

Viroloog Marc Van Ranst haalde in een interview uit naar microbioloog Herman Goossens, omdat die opriep om meer testen op corona uit te voeren op het moment dat er, volgens Van Ranst, een tekort aan capaciteit was. Goossens repliceert via Twitter.

“Deze crisis heeft hij echt een groot probleem veroorzaakt”, zegt Marc Van Rans (KU Leuven) over Herman Goossen (UAntwerpen) in een interview in De Morgen. “Bij het prille begin van de crisis zei hij: Iedereen zou zich moeten laten screenen.” Een oproep die Goossens (UAntwerpen) onder meer in De Standaard van 2 maart deed. “What the fuck? Op dat moment dreigde er een groot reagentiatekort”, voert Van Ranst echter aan. Tegelijk geeft hij Goossens nog een veeg uit de pan: “Herman is niet iemand die veel in een lab komt, ook niet in zijn eigen lab.”

Op Twitter dient Goossens Van Ranst echter van repliek. “Op het moment van mijn oproep om meer te testen had ik voldoende reagentia besteld voor >5.000 tests”, klinkt het daar. Een antwoord dat Van Ranst echter niet helemaal kon overtuigen: “Na uw oproep kregen we plots 800 stalen per dag op ons labo. Op dat moment verwerkte uw labo 20 stalen per dag. Dat werd toen bevestigd door uw medewerkers.”