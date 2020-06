Drukverschil op waterleiding oorzaak van lek in Linkhout en Geneiken

Lummen -

Dit weekend kwam er geen druppel uit de kraan in Linkhout en in Geneiken. Vorige week zaten ze in Meldert en Geneiken zonder water. Godelieve Keunen: “De waterleiding hier is versleten, rot. Pas binnen vier jaar krijgen we nieuwe waterleiding, kreeg ik te horen.” Zaterdag moest De Watergroep ook in andere gemeenten 8 lekken herstellen. De oorzaak ligt bij het drukverschil op de waterleiding.