Organisatoren krijgen extra ruimte: koersen met onbeperkt aantal deelnemers vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli worden de maatregelen omtrent sportwedstrijden extra versoepeld. Er mogen wedstrijden georganiseerd worden met onbeperkt aantal deelnemers. Vorige woensdag meldde de Veiligheidsraad nog dat het aantal sporters beperkt moest zijn tot 50. Maar die limiet vervalt vanaf 1 juli. Vooral voor wielerwedstrijden is dit belangrijk. De beperking van het aantal toeschouwers tot maximaal tweehonderd blijft wel gelden.

Belgian Cycling kreeg zaterdagavond positief nieuws te horen van de Belgische regering. “Die limiet tot vijftig renners vervalt”, zegt directeur Jos Smets. “Dat betekent dat er vanaf 1 juli volwaardig kan gekoerst worden. We zitten maandag samen om onze plannen proberen uit te voeren. Want alle wedstrijden tot 31 juli waren aanvankelijk geschrapt door eerdere beslissingen van de Veiligheidsraad.”

Die wedstrijden alsnog te laten doorgaan is niet simpel, want de burgemeesters moeten wedstrijden die op hun grondgebied worden betwist goedkeuren en normaal duurt dat veertien weken. Ook organisatorisch alles in orde krijgen, wordt moeilijk. “Maar we hebben wel wat plannen”, zegt Smets. “Het gaat in eerste instantie om regionale wedstrijden voor de jeugd. We hebben al contacten gehad met het circuit van Zolder en open wielerbanen. Op privé-omlopen is het beter te organiseren. We zullen proberen zo veel mogelijk wedstrijden op de kalender te krijgen.”

Ook profwedstrijden? “In theorie kan dat. Maar het is vooral ook belangrijk dat al die geplande wedstrijden vanaf augustus zullen kunnen doorgaan. De vrees was dat die beperking tot vijftig renners misschien nog een maand zou worden doorgetrokken. Dat is nu zeker niet het geval.

Vanaf maandag wil de wielerbond, in overleg met de GEES-experts en de bevoegde ministers, de plannen verder concretiseren om zo snel mogelijk een kalender te kunnen bekendmaken.