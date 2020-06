NBA houdt Duitse Bundesliga in de gaten: spelers dragen er een chip

De tien ploegen, waaronder het Bamberg van coach Roel Moors en Belgian Lion Retin Obasohan, die deelnemen aan de heropstart van de Duitse Bundesliga in München (Audi Dôme) wordt gevraagd om een chip te dragen die hun bewegingen monitoren. In het geval van een infectie zal de competitie de speler, coach of scheidsrechter isoleren en contacttracering uitvoeren om te bepalen wie mogelijk in contact is geweest met de geïnfecteerde persoon.

Om de regels van privacy te vrijwaren, wordt dit op een vrijwillige basis gedaan. De Spaanse ACB, met Belgian Lions Sam Van Rossom/Valencia, Quentin Serron/Bilbao en Manu Lecomte/Gran Canaria, herstart op 17 juli in Valencia zonder publiek en vele gezondheidsmaatregelen maar gaat dit systeem niet toepassen. De NBA kijkt wel geïnteresseerd toe richting Bundesliga en wil het systeem bij de heropstart op 31 juli misschien ook gebruiken. Op de eerste dag van de heropstart in München won het Goettingen van de Nederlandse/Belgische coach Johan Roijakkers (ex-Bree, Bergen) met 89-78 van Crailsheim. De Nederlandse internationaal Jito Kok van Kangoeroes Mechelen, die een interim bij Goettingen afwerkt, tekende voor 8 punten en 2 rebounds. Coach Roel Moors en Retin Obasohan openen dinsdag met Bamberg tegen Alba Berlijn.

NBA: transfers toegestaan in geval van corona

De NBA bestudeert samen met de spelersvakbond de mogelijkheid om, bij de hervatting van het seizoen, transfers toe te staan als een speler een stevige blessure oploopt of wegens een coronabesmetting wegvalt. Dat meldt het Amerikaanse sportmedium ESPN.

Volgens ESPN mag een club, in geval van stevige blessure of coronabesmetting tijdens het trainingskamp of de resterende wedstrijden van de reguliere competitiefase, onbeperkt nieuwe spelers aantrekken. Er zullen wel beperkingen komen op het aantal nieuw overgekomen basketters dat in de wedstrijdselectie opgenomen kan worden. De maatregel geldt niet voor spelers die actief zijn in het buitenland, of spelers met een NBA-verleden maar momenteel zonder club.

De clubs van de NBA bereikten enkele dagen geleden een akkoord om hun competitie op vrijdag 31 juli te hervatten. De wedstrijden zullen zonder publiek gespeeld worden in Disney World in Orlando (Florida). In totaal 22 teams slaan daar hun kamp op, voor de acht teams die geen kans meer maken op een plaats in de play-offs is het kampioenschap voorbij. De spelers zullen in Orlando elke avond een coronatest ondergaan. De ochtend nadien worden de resultaten bekendgemaakt.