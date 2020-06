Drie nieuwe corona-overlijdens in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur drie coronapatiënten overleden. Dat brengt het totale aantal overlijdens door Covid-19 in onze ziekenhuizen op 426.

Hoewel de piek van de epidemie inmiddels ruim een maand achter ons ligt, blijft het coronavirus nog elke dag levens eisen. De Limburgse ziekenhuizen moesten de afgelopen 24 uur opnieuw drie sterfgevallen op de Covid-19-afdelingen betreuren: twee in het AZ Vesalius in Tongeren en één sterfgeval in het ZOL. In de overige ziekenhuizen waren er geen overlijdens, al bereikten ons dit weekend geen cijfers van eventuele overlijdens in het Sint-Trudo Ziekenhuis en het Mariaziekenhuis.

Er zijn vandaag nog minstens 52 coronapatiënten opgenomen in de Limburgse ziekenhuizen, één meer dan gisteren. Tien daarvan hebben intensieve zorgen nodig.