Deceuninck - Quick-Step gaat in juli met ganse ploeg op stage in Italië

Patrick Lefevere stuurt zijn volledige ploeg op hoogtestage naar het Italiaanse San Pellegrino, van 6 tot 23 juli. Dat zegt Lefevere in De Zevende Dag.

San Pellegrino is een stadje in het zuiden van de Alpen, in de door corona zwaar getroffen regio rond de stad Bergamo. Hiermee stapt Deceuninck - Quick-Step af van het plan om het team op te delen in bubbels, al naargelang het wedstrijdprogramma. “We kunnen beter met zijn allen samen op hoogtestage gaan”, verklaarde Lefevere. “Hiervoor huren we een volledig hotel af. Als er dan een besmetting is, weten we dat die van binnen de ploeg komt en niet van elders.”

Het Belgische topteam gaat zijn renners ook testen op corona. Die zullen worden afgenomen in de service course in Wevelgem. De renners zullen op afspraak naar West-Vlaanderen komen afgezakt waar ze in een camper zullen getest worden.