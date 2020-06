“VS is door racisme in gevaar”, betreurt basket-coach Popovich

Gregg Popovich, de coach met het hoogste aantal zeges in de NBA, heeft in een video gereageerd op de dood van George Floyd, die eind mei in de Verenigde Staten om het leven kwam door bruut politiegeweld. De 71-jarige Popovich spreekt van een “lynchpartij” waarvan hij dacht dat hij die nooit “met eigen ogen” zou moeten zien. Volgens hem is de VS in gevaar door het racisme.