Twee schapen doodgebeten in Duffel, deze beelden wijzen op de vijfde wolf in Vlaanderen

In een weide in Duffel zijn zaterdagnamiddag twee schapen doodgebeten. Andere beestjes werden verwond. Het eerste onderzoek wijst in de richting van een nieuwe wolf, bevestigt het Agentschap Natuur en Bos. Er zijn ook beelden opgedoken waarop de wolf tussen de paarden loopt.

Een schapenhouder in Duffel vond zaterdag twee van zijn dieren dood in de wei. Zijn andere schapen hadden bijtsporen. De eerste vaststellingen wijzen in de richting van een wolf, aldus het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, al moet DNA-onderzoek definitief uitsluitsel brengen.

Maar de kans dat een wolf de dader is, is groot, zegt wolvenkenner Jan Loos van vzw Welkom wolf. “Zo zijn er intussen verschillende beelden opgedoken, waarop de wolf te zien is. Daarop kan je duidelijk zien hoe een wolf door een weide met paarden loopt, een weide die grenst aan de weide waarop de schapen stonden. De wolf heeft wellicht ook een veulen willen aanvallen, maar is dan verjaagd door de merrie.”

De nieuwe wolf zou intussen het vijfde exemplaar in Vlaanderen zijn. “Twee zitten er in Limburg, August en Noëlla, het koppeltjes met de welpjes. De drie anderen zwerven rond. In Wallonië zijn er al zeker zes, wellicht acht. In de Hoge Venen zit er zelfs een nest.”

Wie mogelijk een wolf heeft gezien kan dat steeds melden op de website welkomwolf.be. Voor meer informatie over beschermingsmaatregelen, wijst het agentschap naar de website natuurenbos.be.