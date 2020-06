17 nieuwe besmettingen in Limburg, dalende trend zet zich voort

Hasselt - Er zijn de afgelopen 24 uur zeventien nieuwe bevestigde besmettingen met Covid-19 bijgekomen in Limburg. Dat is voor de tweede dag op rij een daling, na een kleine opflakkering op vrijdag.

In totaal telt onze provincie nu 6.335 bevestigde besmettingen, al ligt het werkelijke aantal nog een pak hoger. Met 73 positieve tests per 10.000 inwoners blijft Limburg de zwaarst getroffen regio van het land. De voorbije week kwamen er elke dag gemiddeld 16 besmettingen bij in onze provincie. Aan het begin van de week liggen die cijfers altijd wat lager, omdat weinig mensen naar de dokter trekken in het weekend. De trend op langere termijn is evenwel duidelijk dalend.

In heel België kwamen er zondag 154 besmettingen bij, elf minder dan zaterdag nog het geval was. Dat brengt het totale aantal positieve tests in ons land op 59.226. Er werden de afgelopen 24 uur vijftien overlijdens gemeld, evenveel als zaterdag. Er waren acht sterfgevallen in ziekenhuizen en zeven in de woonzorgcentra.

Een van de belangrijkste cijfers voor virologen is het aantal ziekenhuisopnames, dat blijft dalen. De voorbije 24 uur werden nog 21 nieuwe besmette patiënten in het ziekenhuis opgenomen, vijf minder dan zaterdag. 101 genezen patiënten mochten weer naar huis. Daarmee zijn vandaag nog precies 571 ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten. 111 daarvan hebben intensieve zorgen nodig. Dat zijn er tien minder dan gisteren.