Vrouw krijgt tijdens picknick gezelschap krijgt van wel erg nieuwsgierige vos

Jessika Toward uit het Schotse Iverness viel eind vorige maand van de ene verrassing in de andere. Nadat ze enkele dagen eerder haar dochtertje Freyja Lynne ter wereld bracht na amper 25 weken zwangerschap, kreeg ze tijdens een picknick speciaal bezoek. Een wel erg nieuwsgierige vos vergezelde haar op het gras, al bleek het dier vooral geïnteresseerd in het comfortabele picknickdeken van de dame.

Het schattige tafereel gebeurde net buiten het ziekenhuis in Aberdeen. Toward genoot op dat ogenblik van een picknick met haar moeder, die op het moment van het schouwspel even bij Freyja was. “Aanvankelijk dacht ik dat het misschien een hond was”, vertelde de moeder, die al snel schrok toen ze merkte dat het om een vos ging.

Niettemin wist de Schotse haar kalmte te bewaren. De vos had aanvankelijk oog voor de sandwich en schoenen van de dame, om vervolgens op haar picknickdeken te liggen. “Ik had nooit gedacht dat het me tot zo dicht zou vergezellen”, vervolgde Toward. “Het was een ongelofelijke ervaring.” De moeder plaatste haar videobeelden diezelfde dag nog op Facebook, waar ze inmiddels al ruim 55.000 keren werden bekeken.

