150 nieuwe besmettingen, aantal overlijdens en opnames blijven stabiel

De voorbije 24 uur zijn in ons land opnieuw 150 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Voor het eerst sinds woensdag daalt het aantal besmettingen licht, zaterdag waren er nog 165 nieuwe gevallen.

Er waren ook 21 nieuwe opnames in de ziekenhuizen en 15 nieuwe sterfgevallen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano over de stand van het coronavirus in ons land. Uit die update blijkt ook dat 101 mensen ontslagen werden uit het ziekenhuis.

Het totale aantal besmettingen ligt nu op 59.226, de ziekte eiste in ons land al 9.595 mensenlevens. Van de 15 nieuwe overlijdens gebeurden er 8 in het ziekenhuis en 7 in een woonzorgcentrum.

In de ziekenhuizen zijn nu 571 patiënten opgenomen. Van die patiënten liggen er 111 op intensive care, of 10 minder de voorbije 24 uur.