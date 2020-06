Twee procent test positief: wat hebben die anderen dan?

Liefst 98 procent van de geteste mensen krijgt te horen dat ze géén coronavirus hebben. Een percentage dat de laatste weken stabiel blijft. Circuleren er dan zoveel andere ziektes?

Hoest, kortademigheid, plots niets meer ruiken of proeven. Koorts, spierpijn, vermoeidheid of diarree. De lijst met symptomen voor het coronavirus is lang. Maar lijkt ook erg op die van andere ziektes. Als 98 procent van de geteste mensen negatief is, woeden er dan zoveel andere virussen en bacteriën?

Gelukkig niet. De tests worden ook gebruikt voor mensen die geen symptomen vertonen. Sciensano bakende de voorwaarden af waaraan mensen moeten voldoen voor ze een test mogen ondergaan. Maar daar zitten bijvoorbeeld ook mensen tussen die contact hebben gehad met een Covid-19-patiënt en zelf in contact komen met mensen uit de risicogroep. Als een gezinslid van een verpleegkundige besmet blijkt, ondergaat die verpleegkundige standaard ook een test.

Valsnegatief

Ook mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis voor pakweg een ooroperatie of een kankerbehandeling, ondergaan vooraf een of zelfs twee tests. Twee, omdat er altijd de mogelijkheid is dat het resultaat valsnegatief is. Ook wie naar de gevangenis moet, of verhuist naar een woon-zorgcentrum, komt terecht in een “residentiële collectiviteit” en kan twee keer getest worden.