Nathalie Meskens geeft borstvoeding bij de kapper

Het moederschap valt in de smaak bij Nathalie Meskens (38). Sinds ze beviel van dochtertje Lima deelt de VTM-presentatrice een dagboek op haar Instagramprofiel. Zo toonde de fiere mama al hoe ze samen met Lima in bad ging of sportte in de tuin. Nu deelt Meskens een opvallende foto waarop ze tijdens haar kappersbezoek borstvoeding geeft.

“Hoe heerlijk is dit? De eerste weken deed het pijn, maar nu kan ik janken bij het idee dat dit ooit stopt”, schrijft ze. “Borstvoeding is iets bijzonder en wonderlijk. En naast de voordelen voor de gezondheid en ontwikkeling van je kind, is het ook gewoon heel gemakkelijk. Je hebt altijd drinken en eten bij op de perfecte temperatuur.”

Meskens laat ook weten dat Lima een rustige baby is, die enkel “van haar oren maakt” wanneer ze honger heeft. Nadat ze in september haar zwangerschap aankondigde, beviel Meskens eind maart met een keizersnede. Ze is nu twee jaar samen met Nadim, de papa van Lima.