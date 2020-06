Washington maakt zich op voor “mogelijk grootste manifestatie ooit” tegen racisme en politiegeweld

In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn zaterdag duizenden betogers de straat opgetrokken om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Mogelijk is dit ‘de grootste manifestatie ooit’, klinkt het in lokale media. Een lokale politiechef, Peter Newsham, bevestigt dat sentiment al noemt hij geen exacte aantallen. Een woordvoerder van burgmeester Muriel Bowser heeft aangekondigd dat de avondklok ook vandaag niet geldt.