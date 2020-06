Algarve sceptisch over nieuwe ‘bijna-oplossing’ zaak Maddie McCann

Het is de zoveelste keer in dertien jaar dat inwoners van de Portugese Algarve vernemen van een ’bijna-oplossing’ van de verdwijning van de 3-jarige Britse peuter Madeleine McCann in 2007. Hoewel het huiveringwekkende mysterie de gemoederen er nog vaak bezighoudt, overheerst nu een gevoel van “eerst zien, dan geloven”.